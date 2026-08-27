Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer gibt am Donnerstagnachmittag ab

Die Georg Fischer-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 55,65 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'208 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Georg Fischer-Aktie ging bis auf 55,55 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 61'508 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.

Bei 66,10 CHF markierte der Titel am 10.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Georg Fischer-Aktie somit 15,81 Prozent niedriger. Bei 38,70 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Georg Fischer-Aktie derzeit noch 30,46 Prozent Luft nach unten.

Georg Fischer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,39 CHF belaufen.

Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Georg Fischer Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 01.03.2028 wird Georg Fischer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,88 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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