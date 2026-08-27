Georg Fischer Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Georg Fischer

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 56,15 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'328 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Georg Fischer-Aktie bei 55,95 CHF. Mit einem Wert von 56,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Georg Fischer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28'088 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,10 CHF. Dieser Kurs wurde am 10.09.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,72 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,70 CHF am 23.03.2026. Der derzeitige Kurs der Georg Fischer-Aktie liegt somit 45,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,35 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,39 CHF.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Georg Fischer-Aktie in Höhe von 2,88 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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