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26.11.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Donnerstagvormittag freundlich
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Georg Fischer nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 58,25 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das Georg Fischer-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 58,25 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'789 Punkten steht. Die Georg Fischer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 58,55 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,35 CHF. Der Tagesumsatz der Georg Fischer-Aktie belief sich zuletzt auf 3'858 Aktien.
Am 30.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 59,70 CHF. Gewinne von 2,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 38,70 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,56 Prozent würde die Georg Fischer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Georg Fischer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,35 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,39 CHF belaufen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Georg Fischer wird am 03.03.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Georg Fischer-Aktie in Höhe von 2,80 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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