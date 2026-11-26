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26.11.2026 16:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Georg Fischer zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 3,0 Prozent auf 59,45 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 3,0 Prozent auf 59,45 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'835 Punkten notiert. Bei 59,45 CHF markierte die Georg Fischer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,35 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 31'251 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.
Am 30.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,70 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Georg Fischer-Aktie 0,42 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,70 CHF. Der aktuelle Kurs der Georg Fischer-Aktie ist somit 34,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Georg Fischer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,39 CHF belaufen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Georg Fischer wird am 03.03.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Georg Fischer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,80 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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Georg Fischer am 26.11.2026
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