Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 3,0 Prozent auf 59,45 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'835 Punkten notiert. Bei 59,45 CHF markierte die Georg Fischer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,35 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 31'251 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.

Am 30.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,70 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Georg Fischer-Aktie 0,42 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,70 CHF. Der aktuelle Kurs der Georg Fischer-Aktie ist somit 34,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Georg Fischer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,39 CHF belaufen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Georg Fischer wird am 03.03.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Georg Fischer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,80 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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