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26.11.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Donnerstagmittag stärker
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Georg Fischer nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 58,70 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Georg Fischer zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,7 Prozent auf 58,70 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'801 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Georg Fischer-Aktie bisher bei 58,90 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,35 CHF. Der Tagesumsatz der Georg Fischer-Aktie belief sich zuletzt auf 19'691 Aktien.
Bei 59,70 CHF erreichte der Titel am 30.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 1,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,70 CHF am 23.03.2026. Der derzeitige Kurs der Georg Fischer-Aktie liegt somit 51,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,39 CHF. Im Vorjahr erhielten Georg Fischer-Aktionäre 1,35 CHF je Wertpapier.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.
Experten taxieren den Georg Fischer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,80 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Georg Fischer am 26.11.2026
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