Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Vormittag mit Aufschlag

Um 09:28 Uhr stieg die Georg Fischer-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 56,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'427 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Georg Fischer-Aktie bei 56,60 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 56,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 5'526 Georg Fischer-Aktien.

Am 30.09.2026 markierte das Papier bei 59,70 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Kursplus von 5,48 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (38,70 CHF). Der aktuelle Kurs der Georg Fischer-Aktie ist somit 31,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,38 CHF. Im Vorjahr hatte Georg Fischer 1,35 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Georg Fischer veröffentlicht werden. Am 01.03.2028 wird Georg Fischer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Georg Fischer einen Gewinn von 2,89 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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