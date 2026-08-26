Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer steigt am Mittwochvormittag

Um 09:28 Uhr ging es für das Georg Fischer-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 56,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'469 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Georg Fischer-Aktie bis auf 56,00 CHF. Bei 55,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'722 Georg Fischer-Aktien.

Am 10.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,10 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 18,04 Prozent Plus fehlen der Georg Fischer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (38,70 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Verlust von 30,89 Prozent wieder erreichen.

Georg Fischer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,39 CHF belaufen.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Georg Fischer-Gewinn in Höhe von 2,88 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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