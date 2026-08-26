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Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003

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26.08.2026 16:29:00

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Mittwochnachmittag gesucht

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Mittwochnachmittag gesucht

Die Aktie von Georg Fischer zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Georg Fischer-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Georg Fischer
56.12 CHF 0.86%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Georg Fischer nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 56,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'488 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Georg Fischer-Aktie bei 56,45 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 90'235 Georg Fischer-Aktien.

Am 10.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,10 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,20 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Georg Fischer-Aktie 31,38 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Georg Fischer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,35 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,39 CHF belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Georg Fischer möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,88 CHF je Aktie in den Georg Fischer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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