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Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003

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26.08.2026 12:29:00

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Mittag auf grünem Terrain

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Mittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Georg Fischer zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Georg Fischer-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 56,05 CHF.

Georg Fischer
56.12 CHF 0.86%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Georg Fischer legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 56,05 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'508 Punkten liegt. Der Kurs der Georg Fischer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 56,30 CHF zu. Bei 55,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 62'023 Georg Fischer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.09.2025 markierte das Papier bei 66,10 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 17,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 38,70 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Verlust von 30,95 Prozent wieder erreichen.

Für Georg Fischer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,39 CHF ausgeschüttet werden.

Georg Fischer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,88 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
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