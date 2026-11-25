Das Papier von Georg Fischer konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 58,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'677 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Georg Fischer-Aktie bei 59,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,05 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 75'095 Georg Fischer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2026 auf bis zu 59,70 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,93 Prozent hinzugewinnen. Bei 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Georg Fischer-Aktie ist somit 33,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Georg Fischer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,39 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Georg Fischer 1,35 CHF aus.

Georg Fischer wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Georg Fischer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,80 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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