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25.11.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer reagiert am Mittwochmittag positiv
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Georg Fischer-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 58,85 CHF.
Die Georg Fischer-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 58,85 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'844 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Georg Fischer-Aktie bis auf 59,50 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,05 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 46'740 Georg Fischer-Aktien.
Am 30.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 59,70 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,44 Prozent. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,70 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Georg Fischer-Aktie liegt somit 52,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,35 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,39 CHF.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Georg Fischer im Jahr 2026 2,80 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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