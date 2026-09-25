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Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003

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25.09.2026 09:29:00

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer reagiert am Vormittag positiv

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer reagiert am Vormittag positiv

Die Aktie von Georg Fischer gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Georg Fischer nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 57,90 CHF.

Georg Fischer
58.07 CHF 0.53%
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Die Georg Fischer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 57,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'822 Punkten notiert. Die Georg Fischer-Aktie legte bis auf 57,95 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,85 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'832 Georg Fischer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 64,65 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 11,66 Prozent Plus fehlen der Georg Fischer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 38,70 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Verlust von 33,16 Prozent wieder erreichen.

Georg Fischer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,35 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,39 CHF aus.

Georg Fischer wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,88 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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