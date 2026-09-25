Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Freitagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr stieg die Georg Fischer-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 57,85 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'762 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Georg Fischer-Aktie bei 58,45 CHF. Bei 57,85 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 30'671 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 64,65 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 11,75 Prozent Plus fehlen der Georg Fischer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Georg Fischer-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Georg Fischer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,35 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,39 CHF belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Georg Fischer-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

Experten taxieren den Georg Fischer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,88 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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