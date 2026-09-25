Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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25.09.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer tendiert am Mittag nordwärts
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Georg Fischer nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 58,10 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das Georg Fischer-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 58,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'803 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Georg Fischer-Aktie bisher bei 58,45 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 57,85 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 19'651 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 64,65 CHF erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 10,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,70 CHF. Mit Abgaben von 33,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Georg Fischer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,39 CHF ausgeschüttet werden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.
In der Georg Fischer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,88 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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