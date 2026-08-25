Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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25.08.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Vormittag im Aufwind
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Georg Fischer. Die Georg Fischer-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 55,20 CHF.
Die Georg Fischer-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 55,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'325 Punkten notiert. Bei 55,55 CHF erreichte die Georg Fischer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 55,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 34'740 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.
Am 26.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 19,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (38,70 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 29,89 Prozent könnte die Georg Fischer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF an Georg Fischer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,37 CHF.
Die Georg Fischer-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Am 01.03.2028 wird Georg Fischer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Georg Fischer ein EPS in Höhe von 2,90 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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