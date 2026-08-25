Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Dienstagnachmittag freundlich

Die Georg Fischer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 55,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'387 Punkten tendiert. Bei 56,00 CHF markierte die Georg Fischer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Georg Fischer-Aktien beläuft sich auf 74'179 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2025 bei 66,20 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Georg Fischer-Aktie derzeit noch 18,64 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,70 CHF am 23.03.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 30,65 Prozent könnte die Georg Fischer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Georg Fischer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,35 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,37 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Georg Fischer wird am 03.03.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,90 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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