Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Dienstagmittag mit Aufschlag

Um 12:28 Uhr ging es für das Georg Fischer-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 55,85 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'373 Punkten notiert. Die Georg Fischer-Aktie zog in der Spitze bis auf 55,90 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 55'978 Georg Fischer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,20 CHF) erklomm das Papier am 26.08.2025. Der aktuelle Kurs der Georg Fischer-Aktie ist somit 18,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,70 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Georg Fischer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,37 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Georg Fischer dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,90 CHF je Aktie in den Georg Fischer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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