Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 58,55 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'764 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Georg Fischer-Aktie sogar auf 58,55 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,30 CHF. Zuletzt wechselten 6'774 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.

Bei 59,70 CHF erreichte der Titel am 30.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Georg Fischer-Aktie ist somit 1,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Georg Fischer-Aktie.

Zuletzt erhielten Georg Fischer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,39 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Georg Fischer dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,84 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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