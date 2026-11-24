Die Georg Fischer-Aktie kam im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 58,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'728 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Georg Fischer-Aktie bei 58,90 CHF. Die Georg Fischer-Aktie sank bis auf 58,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 58,30 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 43'767 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2026 auf bis zu 59,70 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Georg Fischer-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 38,70 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Verlust von 33,28 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,35 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,39 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Georg Fischer wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Georg Fischer-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,84 CHF je Aktie in den Georg Fischer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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