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24.11.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer gewinnt am Mittag an Boden
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Georg Fischer-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 58,40 CHF.
Um 12:28 Uhr wies die Georg Fischer-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 58,40 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'677 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Georg Fischer-Aktie bis auf 58,90 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,30 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 21'286 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.
Am 30.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,70 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,73 Prozent könnte die Georg Fischer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten Georg Fischer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,35 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,39 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Georg Fischer-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Georg Fischer-Aktie in Höhe von 2,84 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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