Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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24.09.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer tendiert am Vormittag fester
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Georg Fischer nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 58,75 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die Georg Fischer-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 58,75 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'731 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Georg Fischer-Aktie bei 58,75 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 57,55 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Georg Fischer-Aktien beläuft sich auf 7'622 Stück.
Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 64,65 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Georg Fischer-Aktie ist somit 10,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,70 CHF am 23.03.2026. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 51,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,39 CHF. Im Vorjahr hatte Georg Fischer 1,35 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Georg Fischer-Gewinn in Höhe von 2,88 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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