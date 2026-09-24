Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Georg Fischer-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 57,50 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'758 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Georg Fischer-Aktie bei 57,45 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 57,55 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 54'715 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.

Bei 64,65 CHF erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,70 CHF am 23.03.2026. Der aktuelle Kurs der Georg Fischer-Aktie ist somit 32,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Georg Fischer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,39 CHF belaufen.

Georg Fischer wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,88 CHF je Aktie in den Georg Fischer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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