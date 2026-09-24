Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer tendiert am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

Im SIX SX-Handel kam die Georg Fischer-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 58,15 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'717 Punkten notiert. Bei 58,75 CHF markierte die Georg Fischer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Georg Fischer-Aktie gab in der Spitze bis auf 57,55 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,55 CHF. Bisher wurden heute 23'576 Georg Fischer-Aktien gehandelt.

Am 07.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 64,65 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Kursplus von 11,18 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,70 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Abschläge von 33,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,35 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,39 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Georg Fischer Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 01.03.2028 wird Georg Fischer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Georg Fischer einen Gewinn von 2,88 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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