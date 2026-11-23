Die Aktionäre schickten das Papier von Georg Fischer nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,2 Prozent auf 56,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'486 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Georg Fischer-Aktie bis auf 56,70 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,30 CHF. Bisher wurden via SIX SX 12'282 Georg Fischer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 59,70 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,48 Prozent könnte die Georg Fischer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,70 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Georg Fischer-Aktie derzeit noch 31,63 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,39 CHF, nach 1,35 CHF im Jahr 2025.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Georg Fischer-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,84 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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