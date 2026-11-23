|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.11.2026 16:29:00
Georg Fischer Aktie News: Anleger schicken Georg Fischer am Nachmittag ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Georg Fischer. Im SIX SX-Handel gewannen die Georg Fischer-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.
Die Georg Fischer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 57,65 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'676 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Georg Fischer-Aktie bei 57,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 56,30 CHF. Bisher wurden via SIX SX 60'217 Georg Fischer-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 30.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 59,70 CHF an. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 3,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,70 CHF am 23.03.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 32,87 Prozent könnte die Georg Fischer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Georg Fischer seine Aktionäre 2025 mit 1,35 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,39 CHF je Aktie ausschütten.
Die Georg Fischer-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,84 CHF je Georg Fischer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Georg Fischer-Aktie
Georg Fischer-Aktie springt an: Industriekonzern schlägt Jean-Christophe Deslarzes für Verwaltungsrat vor
Georg Fischer-Aktie in Rot: Ton Büchner als neuer Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Georg Fischer AG
Analysen zu Georg Fischer AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach dem Tech-Beben: SMI weit im Plus -- DAX legt deutlich zu -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert - Tokio im Feiertag
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein Erholungskurs eingeleitet. Die US-Börsen legen zum Wochenstart deutlich zu. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.