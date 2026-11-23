Die Georg Fischer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 57,65 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'676 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Georg Fischer-Aktie bei 57,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 56,30 CHF. Bisher wurden via SIX SX 60'217 Georg Fischer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 59,70 CHF an. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 3,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,70 CHF am 23.03.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 32,87 Prozent könnte die Georg Fischer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Georg Fischer seine Aktionäre 2025 mit 1,35 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,39 CHF je Aktie ausschütten.

Die Georg Fischer-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,84 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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