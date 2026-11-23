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23.11.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer gewinnt am Mittag an Fahrt
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Georg Fischer-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 57,20 CHF zu.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,2 Prozent auf 57,20 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'607 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Georg Fischer-Aktie bis auf 57,30 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,30 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 32'854 Georg Fischer-Aktien.
Bei 59,70 CHF erreichte der Titel am 30.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,37 Prozent. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,70 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Georg Fischer-Aktie 32,34 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 1,35 CHF an Georg Fischer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,39 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.
In der Georg Fischer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,84 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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