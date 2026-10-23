Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer zieht am Freitagvormittag an

Im SIX SX-Handel gewannen die Georg Fischer-Papiere um 09:28 Uhr 1,0 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'446 Punkten liegt. Bei 57,60 CHF erreichte die Georg Fischer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 56,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 4'365 Georg Fischer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 59,70 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Georg Fischer-Aktie derzeit noch 4,10 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Georg Fischer-Aktie ist somit 32,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF an Georg Fischer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,38 CHF.

Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Georg Fischer veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,89 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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