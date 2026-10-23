Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Nachmittag im Minusbereich

Die Georg Fischer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 56,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'380 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Georg Fischer-Aktie bei 56,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,80 CHF. Bisher wurden heute 37'271 Georg Fischer-Aktien gehandelt.

Am 30.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 59,70 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Georg Fischer-Aktie. Bei einem Wert von 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der derzeitige Kurs der Georg Fischer-Aktie liegt somit 46,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,35 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,38 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Georg Fischer-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Georg Fischer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,89 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Georg Fischer-Aktie

Georg Fischer-Aktie in Rot: Ton Büchner als neuer Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen

GF-Aktie: Verkauf von Precicast-Gruppe abgeschlossen

GF-Aktie fester: Georg Fischer ernennt neuen Vertriebschef für die USA