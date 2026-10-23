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23.10.2026 16:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Nachmittag im Minusbereich
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Georg Fischer-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 56,60 CHF nach.
Die Georg Fischer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 56,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'380 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Georg Fischer-Aktie bei 56,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,80 CHF. Bisher wurden heute 37'271 Georg Fischer-Aktien gehandelt.
Am 30.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 59,70 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Georg Fischer-Aktie. Bei einem Wert von 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der derzeitige Kurs der Georg Fischer-Aktie liegt somit 46,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,35 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,38 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Georg Fischer-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.
Den erwarteten Gewinn je Georg Fischer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,89 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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