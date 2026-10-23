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23.10.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Freitagmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Georg Fischer. Zuletzt konnte die Aktie von Georg Fischer zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 57,30 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Georg Fischer nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,9 Prozent auf 57,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'366 Punkten notiert. Die Georg Fischer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 57,70 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 20'667 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2026 auf bis zu 59,70 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,19 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,70 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Georg Fischer-Aktie liegt somit 48,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,38 CHF. Im Vorjahr hatte Georg Fischer 1,35 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Georg Fischer-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Georg Fischer die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,89 CHF je Georg Fischer-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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