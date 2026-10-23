Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Freitagmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Georg Fischer nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,9 Prozent auf 57,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'366 Punkten notiert. Die Georg Fischer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 57,70 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 20'667 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2026 auf bis zu 59,70 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,19 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,70 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Georg Fischer-Aktie liegt somit 48,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,38 CHF. Im Vorjahr hatte Georg Fischer 1,35 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Georg Fischer-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Georg Fischer die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,89 CHF je Georg Fischer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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