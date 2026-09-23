Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Vormittag schwächer

Um 09:28 Uhr rutschte die Georg Fischer-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 58,25 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'860 Punkten steht. Die Georg Fischer-Aktie sank bis auf 58,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 58,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'846 Georg Fischer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 64,65 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Kursplus von 10,99 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,70 CHF. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 50,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Georg Fischer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,39 CHF belaufen.

Die Georg Fischer-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Georg Fischer-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,88 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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