Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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23.09.2026 16:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Nachmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Georg Fischer. Die Georg Fischer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 57,60 CHF abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Georg Fischer nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,4 Prozent auf 57,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'804 Punkten notiert. Die Georg Fischer-Aktie gab in der Spitze bis auf 57,25 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 29'804 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.
Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,65 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Georg Fischer-Aktie 12,24 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 38,70 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 32,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,39 CHF. Im Vorjahr hatte Georg Fischer 1,35 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Georg Fischer Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Georg Fischer-Aktie in Höhe von 2,88 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Georg Fischer am 23.09.2026
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