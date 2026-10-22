Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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22.10.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer tendiert am Donnerstagvormittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Georg Fischer. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 57,45 CHF.
Die Georg Fischer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 57,45 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'465 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Georg Fischer-Aktie ging bis auf 57,25 CHF. Bei 57,65 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 5'702 Georg Fischer-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 30.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 59,70 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,92 Prozent. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 38,70 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 48,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Georg Fischer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,38 CHF belaufen.
Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Georg Fischer veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Georg Fischer einen Gewinn von 2,89 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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