Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Die Georg Fischer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 57,45 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'465 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Georg Fischer-Aktie ging bis auf 57,25 CHF. Bei 57,65 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 5'702 Georg Fischer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 59,70 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,92 Prozent. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 38,70 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 48,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Georg Fischer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,38 CHF belaufen.

Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Georg Fischer veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Georg Fischer einen Gewinn von 2,89 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Georg Fischer-Aktie

Georg Fischer-Aktie in Rot: Ton Büchner als neuer Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen

GF-Aktie: Verkauf von Precicast-Gruppe abgeschlossen

GF-Aktie fester: Georg Fischer ernennt neuen Vertriebschef für die USA