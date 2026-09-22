Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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22.09.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Dienstagvormittag im Aufwind
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Georg Fischer-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 57,25 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Georg Fischer-Papiere um 09:28 Uhr 1,7 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'762 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Georg Fischer-Aktie bei 57,30 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 56,65 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 21'649 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.
Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,65 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Kursplus von 12,93 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Der derzeitige Kurs der Georg Fischer-Aktie liegt somit 47,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,39 CHF. Im Vorjahr erhielten Georg Fischer-Aktionäre 1,35 CHF je Wertpapier.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Georg Fischer ein EPS in Höhe von 2,88 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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