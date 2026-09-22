Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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22.09.2026 16:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Georg Fischer. Zuletzt konnte die Aktie von Georg Fischer zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 3,5 Prozent auf 58,25 CHF.
Um 16:28 Uhr wies die Georg Fischer-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 58,25 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'808 Punkten notiert. Bei 58,45 CHF markierte die Georg Fischer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,65 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Georg Fischer-Aktien beläuft sich auf 124'032 Stück.
Bei 64,65 CHF erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Georg Fischer-Aktie derzeit noch 10,99 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,70 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Georg Fischer-Aktie derzeit noch 33,56 Prozent Luft nach unten.
Georg Fischer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,35 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,39 CHF aus.
Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Georg Fischer möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,88 CHF je Georg Fischer-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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