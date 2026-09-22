Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Dienstagmittag freundlich

Das Papier von Georg Fischer konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 3,5 Prozent auf 58,25 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'850 Punkten steht. Die Georg Fischer-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,30 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,65 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Georg Fischer-Aktien beläuft sich auf 83'575 Stück.

Bei 64,65 CHF erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Georg Fischer-Aktie. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,70 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,56 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF an Georg Fischer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,39 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Georg Fischer im Jahr 2026 2,88 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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