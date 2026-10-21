Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Vormittag im Minusbereich

Die Georg Fischer-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 57,95 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'368 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Georg Fischer-Aktie ging bis auf 57,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,20 CHF. Bisher wurden heute 15'552 Georg Fischer-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2026 bei 59,70 CHF. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 2,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Georg Fischer-Aktie 33,22 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,39 CHF. Im Vorjahr erhielten Georg Fischer-Aktionäre 1,35 CHF je Wertpapier.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Georg Fischer-Aktie in Höhe von 2,88 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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