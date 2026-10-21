Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer verzeichnet am Mittag Verluste

Um 12:28 Uhr ging es für die Georg Fischer-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 58,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'450 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Georg Fischer-Aktie bis auf 57,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 58,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34'781 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.

Am 30.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 59,70 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Georg Fischer-Aktie derzeit noch 2,93 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Georg Fischer-Aktie derzeit noch 33,28 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,39 CHF. Im Vorjahr hatte Georg Fischer 1,35 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Georg Fischer-Gewinn in Höhe von 2,88 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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