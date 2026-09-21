Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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21.09.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Vormittag in Grün
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Georg Fischer legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 55,70 CHF.
Die Georg Fischer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 55,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'627 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Georg Fischer-Aktie bis auf 56,15 CHF. Bei 55,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'444 Georg Fischer-Aktien.
Bei 64,65 CHF erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 16,07 Prozent Plus fehlen der Georg Fischer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 38,70 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Georg Fischer-Aktie.
Für Georg Fischer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,39 CHF ausgeschüttet werden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Georg Fischer möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Georg Fischer-Gewinn in Höhe von 2,88 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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