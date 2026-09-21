Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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21.09.2026 16:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Montagnachmittag im Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Georg Fischer. Die Aktionäre schickten das Papier von Georg Fischer nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 56,20 CHF.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Georg Fischer zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 56,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'763 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Georg Fischer-Aktie bis auf 56,25 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,70 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50'109 Georg Fischer-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 64,65 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Georg Fischer-Aktie derzeit noch 15,04 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Georg Fischer-Aktie 45,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Georg Fischer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,35 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,39 CHF.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Georg Fischer-Gewinn in Höhe von 2,88 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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