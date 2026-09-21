Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Montagnachmittag im Plus

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Georg Fischer zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 56,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'763 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Georg Fischer-Aktie bis auf 56,25 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,70 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50'109 Georg Fischer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 64,65 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Georg Fischer-Aktie derzeit noch 15,04 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Georg Fischer-Aktie 45,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Georg Fischer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,35 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,39 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Georg Fischer-Gewinn in Höhe von 2,88 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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