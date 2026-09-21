Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer verteuert sich am Montagmittag

Die Georg Fischer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 56,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'748 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Georg Fischer-Aktie bei 56,15 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 55,70 CHF. Zuletzt wechselten 17'323 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 64,65 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Georg Fischer-Aktie somit 13,38 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,70 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Verlust von 30,89 Prozent wieder erreichen.

Georg Fischer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,35 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,39 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Georg Fischer-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,88 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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