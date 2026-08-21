Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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21.08.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer legt am Vormittag zu
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Georg Fischer konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 52,55 CHF.
Das Papier von Georg Fischer legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 52,55 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'129 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Georg Fischer-Aktie bei 53,05 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 52,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 14'784 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.
Bei 66,20 CHF markierte der Titel am 26.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Georg Fischer-Aktie 25,98 Prozent zulegen. Bei 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,36 Prozent könnte die Georg Fischer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF an Georg Fischer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,37 CHF.
Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 01.03.2028 wird Georg Fischer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Georg Fischer einen Gewinn von 2,75 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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