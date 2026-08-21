Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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21.08.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Freitagmittag mit Aufschlag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Georg Fischer. Zuletzt stieg die Georg Fischer-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 53,40 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 53,40 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'113 Punkten liegt. Die Georg Fischer-Aktie zog in der Spitze bis auf 53,40 CHF an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 47'899 Georg Fischer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 26.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 19,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 38,70 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Georg Fischer-Aktie 27,53 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,37 CHF. Im Vorjahr hatte Georg Fischer 1,35 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Georg Fischer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer.
Experten gehen davon aus, dass Georg Fischer im Jahr 2026 2,75 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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