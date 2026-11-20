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20.11.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer verzeichnet am Freitagvormittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Georg Fischer. Die Georg Fischer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 57,20 CHF abwärts.
Um 09:28 Uhr fiel die Georg Fischer-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 57,20 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'677 Punkten notiert. Die Georg Fischer-Aktie sank bis auf 57,15 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 57,90 CHF. Von der Georg Fischer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7'519 Stück gehandelt.
Am 30.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,70 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Georg Fischer-Aktie ist somit 4,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Georg Fischer-Aktie liegt somit 47,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF an Georg Fischer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,39 CHF.
Die Georg Fischer-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Georg Fischer die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Georg Fischer-Aktie in Höhe von 2,84 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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