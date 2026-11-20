Die Georg Fischer-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 56,35 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'574 Punkten steht. Der Kurs der Georg Fischer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 56,25 CHF nach. Mit einem Wert von 57,90 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 51'411 Georg Fischer-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 59,70 CHF erreichte der Titel am 30.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,94 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 38,70 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Georg Fischer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,35 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,39 CHF belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Georg Fischer-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

Experten taxieren den Georg Fischer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,84 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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