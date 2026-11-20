Um 12:28 Uhr rutschte die Georg Fischer-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 57,05 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'609 Punkten steht. Im Tief verlor die Georg Fischer-Aktie bis auf 56,55 CHF. Bei 57,90 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 31'685 Georg Fischer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2026 auf bis zu 59,70 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Georg Fischer-Aktie ist somit 4,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,70 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Georg Fischer-Aktie 47,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,39 CHF, nach 1,35 CHF im Jahr 2025.

Georg Fischer wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,84 CHF je Georg Fischer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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