Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Georg Fischer-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 57,85 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'271 Punkten liegt. Die Georg Fischer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 57,85 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 58,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 4'395 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.

Am 30.09.2026 markierte das Papier bei 59,70 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Georg Fischer-Aktie. Bei 38,70 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 33,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,35 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,39 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Georg Fischer einen Gewinn von 2,88 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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