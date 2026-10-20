Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Dienstagmittag mit Abschlägen

Die Georg Fischer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 57,75 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'239 Punkten notiert. Im Tief verlor die Georg Fischer-Aktie bis auf 57,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 58,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12'903 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2026 bei 59,70 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,38 Prozent könnte die Georg Fischer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (38,70 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Georg Fischer-Aktie derzeit noch 32,99 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Georg Fischer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,39 CHF aus.

Georg Fischer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Georg Fischer die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Georg Fischer ein EPS in Höhe von 2,88 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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