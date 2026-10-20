Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.10.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Dienstagmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Georg Fischer. Der Georg Fischer-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 57,75 CHF.
Die Georg Fischer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 57,75 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'239 Punkten notiert. Im Tief verlor die Georg Fischer-Aktie bis auf 57,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 58,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12'903 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2026 bei 59,70 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,38 Prozent könnte die Georg Fischer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (38,70 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Georg Fischer-Aktie derzeit noch 32,99 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Georg Fischer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,39 CHF aus.
Georg Fischer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Georg Fischer die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Georg Fischer ein EPS in Höhe von 2,88 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Georg Fischer-Aktie
Georg Fischer-Aktie in Rot: Ton Büchner als neuer Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen
GF-Aktie: Verkauf von Precicast-Gruppe abgeschlossen
GF-Aktie fester: Georg Fischer ernennt neuen Vertriebschef für die USA
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Georg Fischer AG
Analysen zu Georg Fischer AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX drehen ins Plus -- US-Börsen höher -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich aufwärts, während auch der deutsche Aktienmarkt steigt. Die US-Börsen notieren stärker. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.