Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Die Georg Fischer-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 51,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'242 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Georg Fischer-Aktie bei 51,25 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 51,25 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Georg Fischer-Aktien beläuft sich auf 1'927 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,20 CHF) erklomm das Papier am 26.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,79 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Abschläge von 24,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,37 CHF. Im Vorjahr erhielten Georg Fischer-Aktionäre 1,35 CHF je Wertpapier.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,75 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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