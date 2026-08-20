Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 51,70 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'130 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Georg Fischer-Aktie bis auf 51,90 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 51,25 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 51'844 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2025 bei 66,20 CHF. Mit einem Zuwachs von 28,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 25,15 Prozent könnte die Georg Fischer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,37 CHF. Im Vorjahr hatte Georg Fischer 1,35 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Georg Fischer veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Georg Fischer die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Georg Fischer im Jahr 2026 2,75 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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