Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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20.08.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Georg Fischer nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 51,65 CHF.
Um 12:28 Uhr wies die Georg Fischer-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 51,65 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'185 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Georg Fischer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 51,70 CHF zu. Bei 51,25 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 33'372 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 66,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2025). Der derzeitige Kurs der Georg Fischer-Aktie liegt somit 21,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,70 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Georg Fischer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,37 CHF belaufen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Georg Fischer-Gewinn in Höhe von 2,75 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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